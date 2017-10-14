 الجزيرة القطرية تزعم هتاف أحد دبلوماسي البعثة المصرية ضد قطر داخل اليونسكو .. و مصر تنفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجزيرة القطرية تزعم هتاف أحد دبلوماسي البعثة المصرية ضد قطر داخل اليونسكو .. و مصر تنفي

الجزيرة القطرية تزعم هتاف أحد دبلوماسي البعثة المصرية ضد قطر داخل اليونسكو .. و مصر تنفي
المناطق - وكالات

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، هتاف أي دبلوماسي مصري ضمن البعثة الرسمية داخل منظمة اليونسكو ضد قطر ولصالح فرنسا، متهماً قناة الجزيرة القطرية بـ “التفنن في التضليل ونشر الأكاذيب”.

وأكد أبو زيد عبر تويتر، اليوم السبت، أن “قناة الجزيرة القطرية ما تزال تتفنن فى التضليل ونشر الأكاذيب”، مضيفاً “الفيديو الذي تم إذاعته ليس لدبلوماسي مصري أو أي عضو في بعثة مصر في اليونسكو”.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية أمس فيديو زعمت أنه لدبلوماسي في بعثة مصر في اليونسكو يهتف ضد قطر داخل المنظمة ويدعم فرنسا، وأن المندوب القطري رد عليه قائلا “تحيا مصر وقطر وكل الدول العربية”.

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