 صحة تبوك تنفذ حملة مكثفة للتوعية بسرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تنفذ حملة مكثفة للتوعية بسرطان الثدي

صحة تبوك تنفذ حملة مكثفة للتوعية بسرطان الثدي
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي مساء أمس الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي بمجمع الراقي مول التجاري والتي نظمها مركز الرعاية الصحية بالحمراء بالتعاون مع عدد من الجهات الخاصة وبحضور عدد من مسؤولي صحة تبوك ورجال الأعمال . حيث تضمن الحفل معرضا توعوياً يتحدث عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وعيادة استشارة طبية للسيدات ، وفي كلمة ألقاها الدكتور الغامدي خلال الحفل أكد على أن صحة تبوك بدعم من وزارة الصحة تولي موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي أهمية كبيرة سواء كان لدى السيدات أو الرجال , مشيراً إلى أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء في كافة أنحاء العالم، وأنه اذا ما تم اكتشافه وعلاجه مبكراً فإن نسبة الشفاء قد تصل إلى أكثر من 95%   ولفت الدكتور الغامدي إلى توفر الكشف الطبي للسيدات ما فوق سن الأربعين بواسطة جهاز الماموغرام في كلاً من مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد بتبوك وهو جهاز أثبت فعاليته في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ويعد آمناً ، ومن جهته أوضح مدير إدارة الأمراض الوراثية والمزمنة الدكتور مسعد البلوي أن عدد السيدات اللواتي أجرين الفحص قد تجاوز عددهن أكثر من 60 % من إجمالي العدد المستهدف بالمنطقة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر مما يدل على زيادة الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف , مشيراً الى ان حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تم تنفيذها منذ بدء الحملة من خلال 23 مركز رعاية صحية في تبوك إضافة الى المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة بالمحافظات في خطوة من صحة تبوك للوصول الى أكبر شريحة من سيدات المجتمع وسوف تستمر الحملة حتى نهاية شهر اكتوبر في حين أن الفحص والكشف متاح ومستمر طوال العام في مستشفيات المنطقة

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