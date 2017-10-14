 هيئة الاستثمار : ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاستثمار : ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”

هيئة الاستثمار : ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”
واس - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، التي ستعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26-27 محرم 1439هـ،، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص،
وستتناول الورش عدد من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الاعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري “CLDP ” المستشار القانوني كارلوس مكارثي ، حيث يعد البرنامج احد مبادرات وزارة التجارة الامريكية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار ، التي اطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها ، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الاعمال في هذه الدول.
ويضم البرنامج كذلك عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
يذكر أن انعقاد ورش “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي العموم حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

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