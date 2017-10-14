مسؤول يمني: جماعة الإخوان في اليمن متورطة بقضايا إرهابية بتمويل قطري

قال مسؤول يمني رفيع إن جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن متورطة في قضايا إرهابية بدعم وتمويل من قطر، في أعقاب حملة اعتقالات نفذتها قوات مكافحة الإرهاب ضد عناصر إرهابية كانت تعد لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين مناوئين للإخوان في عدن.

وقال مدير شرطة عدن، اللواء شلال شائع، إن بصمات حزب الإصلاح الإخواني موجودة في العمليات الإرهابية التي شهدتها المدينة مؤخراً، مؤكداً أن التنظيم “ليس بريئاً وليس بعيداً عما يحدث من عمليات إرهابية ويده منغمسة وضوح الشمس في تهديد أمن وسلامة عدن والجنوب”.

وتوعد شلال في تصريحات صحافية بملاحقة ومداهمة أوكار التنظيم الإرهابي، وقال إن العملية الأمنية الأخيرة التي داهمت مقرات الإخوان واعتقلت أفراداً من الحزب لن تكون الأولى، مضيفاً “أؤكد أمام الملأ بأننا لن نستثني أي مقر”.

وقال “لا مانع أن نذهب أينما نذهب طالما أننا سنذهب إلى هذا الهدف، ونؤكد أنه ستتم ملاحقة من تورط أو اشترك في تهديد أمن وسلامة الجنوب وأمن دول التحالف من قريب أو من بعيد لينال جزاءه العادل”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن في حملتها استطاعت الكشف عن عملية إرهابية قبل وقوعها”، مؤكداً أن “كل من تم اعتقالهم سينالون إجراءات تحقيق عادلة”، نافياً في الوقت ذاته أن “تكون إدارة شرطة عدن في عداء مع أحد”، مطالباً الجميع بـ”الإسهام والمشاركة في محاربة الإرهاب”.