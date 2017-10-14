بن دغر: حماية اليمن بنظام اتحادي من 6 أقاليم

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته ستحافظ على الوحدة اليمنية باعتماد نظام جديد يتمثل في دولة اتحادية من ستة أقاليم، مؤكداً أن “ثورة أكتوبر انتصرت لأنها ثورة الحق على الظلم، انتصرت أكتوبر لأنها ثورة الحرية ضد الاستعمار والعبودية، انتصرت وحققت أهدافها”.

وأضاف بن دغر في حفل عسكري في عدن بمناسبة ثورة أكتوبر “راية أكتوبر ستبقى عالية وخفاقة، وستبقى راية الثورة اليمنية سبتمبرـ وأكتوبر شامخة، لن يهزم الأعداء هذه الثورة ولن يهزموا سبتمبر”.

وأضاف “سنحافظ على مايو العظيم بنظام جديد نصنعه بأيدينا، وبتوافقنا، وبمشاركة واسعة من الذين ينظرون للمستقبل بتفاؤل ويرون اليمن بحجم الأوطان الكبرى ويرونه منبع العروبة والإيمان”.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن “الدولة الإتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني، وإقليمي، ودولي واسع، لوقف العنف، وحفظ الأرواح والدماء، إنها المشروع المنطقي لوقف الدمار، هي توافق وطني يضع حداً للأحقاد، والضغائن التي فجرها الانقلاب بين أبناء الوطن الواحد”.