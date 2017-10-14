تعليم الباحة يحقق التميز الإداري على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش الزهراني جائزة التميز على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في فئة التميز الإداري لإدارات التعليم كأحد أفضل ثلاث إدارات متميزة إداريا للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز عن أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثامنة والتي اعتمدها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مجالات الجائزة المختلفة.

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش عن سعادته بتحقيق هذا التميز و الذي يسجل باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة كافة من قيادات تعليمية وإدارية ومعلمين ومعلمات وطلابا وطالبات وأولياء أمور .

ورفع المدير العام شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – على ما يقدمونه للعلم والتعليم في بلادنا ، كما قدم خالص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ولمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دعمهم واهتمامهم بالتعليم في المنطقة ، وقال الأستاذ سعيد مخايش : يسعدنا أن نقدم هذا الإنجاز إهداءً متواضعا لسمو أمير الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وفاءً وعرفانًا لسموه على الدعم والتشجيع الدائم والمتواصل لأبنائه وبناته منسوبي، ومنسوبات التعليم بالمنطقة” ، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من جميع الزملاء، مشيرا بأن الحصول على هذه التميز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل و الإنجازات والتجويد في الأداء والارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي لأبنائنا وبناتنا .

وتطلع المدير العام أن تكون الجائزة حافزاً للجميع لمواصلة العطاء و التميز والإبداع ، وأن يكون لها الأثر العميق في الرقي بالبرامج والخدمات التربوي والتعليمية، وتطبيق معايير الجودة ؛ بما ينعكس على تجويد العمل، ورفع مستوى الأداء، وتطوير المنتج التعليمي، وضمان جودة مخرجاته، بالإضافة إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز في الميدان، وخلق روح التنافس الشريف بين التربويين لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات تربوية.

وقدّم “مخايش” شكره لمنسقي الجائزة للبنين الأستاذ عبد الرحمن علي الغامدي وللبنات الأستاذة فتحية عطية الغامدي على ما بذلوه من جهد خلال مراحل الجائزة، وجهود لجان التحكيم التي أشرفت على تحكيم فئات الجائزة وما قدموه من جهود في سبيل إظهار الجائزة بالشكل اللائق الذي يكفل المشاركة المتميزة للإدارة بالمرحلة النهائية ويترجم استمرار تميز تعليم المنطقة في مختلف المجالات.