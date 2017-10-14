انطلاق كرنفال بطولة أمن المنشآت بمنطقة مكة الأحد

ينطلق الكرنفال السادس لبطولة قائد قوات أمن المنشآت على مسرح تعليم جدة الأحد عند الساعة التاسعة صباحا .

حيث الإعلان عن انطلاق النسخة السادسة ومراسم إجراء القرعة .

وتأتي هذه البطولة برعاية سعادة قائد قوة أمن المنشآت بمنطقه مكة المكرمه العميد عبدالله بن محمد العوفي

ويرعى حفل الأفتتاح سعادة مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمه العقيد مهندس ركن مطلق بن سعيد الذيابي المشرف العام على البطولة .

وبحضور سعادة مساعد مدير عام التعليم بجدة للشؤون المدرسية الأستاذ صديق خوجة وسعادة مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي وعدد من القيادات من الجهات المشاركه .