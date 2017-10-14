 إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الاستعدادات للمهرجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الاستعدادات للمهرجان

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الاستعدادات للمهرجان
واس ـ الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل – الثاني سلطان البقمي أن الاستعدادات جارية بخطوات متسارعة للبدء في انطلاق المهرجان، مشيرا إلى أن التسجيل سيطلق خلال هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان (www.alaibilfestival.com)، فيما يستمر التسجيل شهرا كاملا مصحوباً بشروط المسابقة والجوائز.
وركزت إدارة المهرجان بناء على سير العمل في المهرجان الماضي على عدد من الجوانب من أبرزها : أولا – وضع عقوبات واضحة وحازمة لمنع العبث والغش في الإبل تصل
إلى حد المنع من المشاركة في خمس دورات متتالية للمهرجان، وتشكيل فرق متخصصة تتولى هذا الجانب، ثانيا – التركيز على معالجة ما وقع من بعض الملاك المشاركين
في المهرجان الماضي من تأخر في الوصول إلى مقر المهرجان وعدم الالتزام بالتعليمات، حيث جرى تشكيل لجنة تتولى التواصل مع الملاك المشاركين وتطبيق ومتابعة التعليمات .
وأوضح البقمي أنه يجري العمل على دراسة جانب الفعاليات وتنوعها بما يعزز القيم الأساسية للمجتمع السعودي وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، والعمل على الاستفادة من تجربة المهرجان الأول، كذلك الأخذ بالمقترحات التي تسهم في تطوير المهرجان، فيما تتطلع إدارة المهرجان إلى تعاون جميع الراغبين في المشاركة لتحقيق مهرجان فاعل وناجح .

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