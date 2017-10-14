بدعم من “بنك الرياض”اختتام النادي الصيفي بمركز الباحة

أقامت جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة الباحة، الحفل الختامي للنادي الصيفي برعاية كريمة من بنك الرياض للمرة الرابعة على التوالي، وحضر الحفل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة بالنيابة ابراهيم الزلفان، ومدير بنك الرياض بالباحة ناصر سالم الغامدي، وعدد من الداعمين للجمعية وأولياء الأمور وجمع كبير من أطفال الجمعية.

وقام ضيوف الحفل بجولة على جميع أقسام المركز للتعريف بما يقدمه من خدمات مجانية طبية وتعليمية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، بعد ذلك انطلق الحفل الخطابي بكلمه لمدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة نعيم بن علي الكلي، أعرب فيها عن جزيل الشكر والامتنان للسادة بنك الرياض على دعمهم ورعايتهم للنادي الصيفي بمركز الجمعية بالباحة، وقال: “هذه المبادرات لا تستغرب من أحد أهم الصروح الشامخة في اقتصادنا الوطني (بنك الرياض)، فهم من الرواد في دعم العمل الخيري والخدمة الاجتماعية على مستوى المملكة”.

وأوضح الكلي “أن جميع البرامج داخل مقر النادي تم تنفيذها بإدارة وإشراف كوادر إدارية وفنية متخصصة من منسوبي الجمعية ومن المتطوعين والمتطوعات “.

تلى ذلك كلمة لمدير بنك الرياض أعرب فيها عن شكر رئيس مجلس الادارة ببنك الرياض لمركز الجمعية بالباحة لما يقدمه من خدمات لهذه الفئة الغالية على المجتمع بجميع شرائحه، وأشاد بما راه من تطور ملحوظ لهذه الفعالية التي يدعمها البنك للمرة الرابعة على التوالي، وان البنك سيستمر بدعمه للمركز بكل ما يفيد هذه الفئة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا والدروع وأخذ الصور التذكارية.