53 متدربا باللقاء الأول للتصوير في السفر  بثقافة وفنون جدة

اقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة لقاء المصورين الفوتوغرافيين الاول ( التصوير في السفر ) ضمن برامج وانشطة لجنة التصوير الفوتوغرافي وذلك بحضور عدد 35 مشارك ومشاركة من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي

حيث استعرض الاستاذ سلطان منديلي مدير لجنة التصوير الفوتغراغي الكثير من المحاور في اللقاء وكانت ابرزها الاعداد لرحلة التصوير وكيفية التخطيط للأعمال الفوتوغرافية وتخلل اللقاء عرض صور التقطت في 3 قارات تنوعت بين تصوير الطبيعة والتوثيق وفن البورتريه وفن العمارة والاعمال الفنية

من جهته اكد د.عمر الجاسر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة ان الجمعية خلال العام الحالي ستنفذ العديد من الورش العملية في جميع المجالات والفنون المختلفة وتسعى لدعم المواهب الفنية وتطويرها وتنمية ثقافتها الفنية من خلال الفن والورش العملية التي اعتمدت في انشطة وبرامج الجمعية .