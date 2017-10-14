 53 متدربا باللقاء الأول للتصوير في السفر  بثقافة وفنون جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

53 متدربا باللقاء الأول للتصوير في السفر  بثقافة وفنون جدة بدعم من “بنك الرياض”اختتام النادي الصيفي بمركز الباحة إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الاستعدادات للمهرجان ضبط تشكيل عصابي بالرياض سرق ألماس بقرابة المليوني ريال انطلاق كرنفال بطولة أمن المنشآت بمنطقة مكة الأحد محادثات لتأمين انسحاب داعش من الرقة تعليم الباحة يحقق التميز الإداري على مستوى المملكة بن دغر: حماية اليمن بنظام اتحادي من 6 أقاليم جمرك الدرة يحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة “كبتاجون” بعد بيان ترامب هل يصر النظام القطري على البقاء مع “شريفه”؟ مسؤول يمني: جماعة الإخوان في اليمن متورطة بقضايا إرهابية بتمويل قطري هيئة الاستثمار : ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”

53 متدربا باللقاء الأول للتصوير في السفر  بثقافة وفنون جدة

53 متدربا باللقاء الأول للتصوير في السفر  بثقافة وفنون جدة
المناطق - جدة - عادل الزهراني

اقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة لقاء المصورين الفوتوغرافيين الاول ( التصوير في السفر ) ضمن برامج وانشطة لجنة التصوير الفوتوغرافي  وذلك بحضور عدد 35  مشارك ومشاركة من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي
حيث استعرض الاستاذ سلطان منديلي مدير لجنة التصوير الفوتغراغي  الكثير من المحاور في اللقاء وكانت ابرزها الاعداد لرحلة التصوير وكيفية التخطيط للأعمال الفوتوغرافية وتخلل اللقاء عرض صور التقطت في 3 قارات تنوعت بين تصوير الطبيعة والتوثيق وفن البورتريه وفن العمارة والاعمال الفنية

من جهته اكد د.عمر الجاسر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة ان الجمعية خلال العام الحالي ستنفذ العديد من الورش العملية  في جميع المجالات والفنون المختلفة وتسعى لدعم المواهب الفنية  وتطويرها وتنمية ثقافتها الفنية من خلال الفن والورش العملية التي اعتمدت في انشطة وبرامج الجمعية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>