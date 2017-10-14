 صحة الاحساء ترعى فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة الاحساء ترعى فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

صحة الاحساء ترعى فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية
المناطق - الأحساء - منال الدوسري

افتتح يوم امس الدكتور أنور بن حمد المسعد مدير مستشفى الصحة النفسية بالأحساء المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام وذلك بمجمع الأحساء مول بوابة رقم (8) .
ويحتوي المعرض على عدة اركان منها ما هو تثقيفي وإستشاري كركن سرطان الثدي والإستشارات الصيدلانية والأدوية والتغذيه والتوعية الصحية والإستشارات النفسية وركن تحليل السكر بالإضافة للأقسام التعريفيه كركن كلية التمريض وركن قسم التاهيل والعلاج بالعمل بالمستشفى والذي تم من خلاله عرض أعمال ونشاطات نزلاء المستشفى .
هذا وأقيم على هامش المعرض عدد من المسابقات الثقافية والترفيهة لزوار المعرض وأبنائهم بالمسرح المخصص لذلك. يذكر ان المعرض سيختم نشاطه اليوم السبت يذكر ان المعرض شهد إقبال منقطع النظير في يومه الأول

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