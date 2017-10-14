نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى غدًا الأحد ملتقى نرعاك تحت شعار “أسرة مترابطة .. مجتمع آمن”

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ملتقى “نرعاك” الذي ينطلق غدًا الأحد ويهدف إلى تعزيز وحماية أمن الفرد والمجتمع بمجالات حياتية متنوعة تحت شعار “أسرة مترابطة .. مجتمع آمن” وبمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف مناطق المملكة ، ويأتي الملتقى الذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران متضمنا العديد من المحاضرات وورش العمل إضافة لمعرض وأنشطة مصاحبة للفعاليات.

وأوضح مدير مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” الدكتور حسن الأحمدي أن ملتقى “نرعاك” يهدف إلى تعزيز دور الأسرة في الأمن الفكري والتغيير الحقيقي في أسلوب حياة الأشخاص وتطوير الذات بما ينعكس عليهم إيجابيا إضافة إلى زيادة رضى الفرد عن نفسه وتحسين علاقاته بمن حوله مجتمعيا ، مشيرا إلى مشاركة العديد الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث في هذا الملتقى الذي سيتضمن فعاليات تثقيفية بمجال الأمن الفكري من محاضرات واستشارات خاصة وورش للطلاب وأنشطة متنوعة، إضافة لتواجد نخبة من المتحدثين المتميزين على مستوى المملكة والوطن العربي الذين سيقدمون هذه الفعاليات التي تستمر لمدة أربعة أيام داخل المركز

وأفاد مساعد المدير العام في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” الأستاذ وليد الرشيد إلى أن الملتقى ركز على الطلاب والطالبات بالتعليم العام والجامعي حيث يبدأ برنامجهم الحواري الشبابي يوميا من الساعة 30،4 – 8 مساء في الوقت الذي يتلقون غدا الاثنين والثلاثاء مع الأستاذ عبدالعزيز قاسم ويم الاربعاء مع الأستاذه لولوه الشمري الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية ، ويم الخميس يتحاور الطلاب مع الدكتور حبيب الربعان أستاذ علم النفس الاجتماعي والرياض المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مبينا أنه بالتوازي مع الجلسات الحوارية هناك جلسات آخرى لموظفي القطاعات الحكومية والطلاب بالفترة الصباحية من الساعة 9-1 ظهرا يوميا إلى جانب معرض مصاحب بعنوان ” الأمن في عيوننا ”

وأضاف الرشيد أن هناك جانب آخر للمحاضرات وورش العمل سيتخلله الملتقى غدا الاثنين مع الدكتور رشاد فقيه عن “أسرار النجاح” ويوم الثلاثاء لقاء مع الدكتور مصطفى أبو السعود عن “مهارات وكفاءات المربي الإيجابي ” ولقاء آخر للدكتور راشد الزهراني بعنوان “وآمنهم من خوف” فيما يحاضر يوم الأربعاء الدكتور خالد الحليبي المستشار الأسري عن كيفية بناء أسرة آمنة ، والختام الخميس مع الدكتور حمود القشعان عن “صحتك النفسية في علاقتك الأسرية” .

وأشار الرشيد إلى أن الفترة الصباحية كذلك ستتضمن برنامجا لموظفي القطاعات الحكومية مقدم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل عددا من المحاضرات عن الأمن الفكري والولاء للوطن وتعزيز دور الشباب ، إضافة إلى ورشة عمل يومية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للطلاب والطالبات في التعليم العام بهدف تطوير قدراتهم وامكانياتهم في مجالات متنوعة .