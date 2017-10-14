ARD الالمانية العالمية تبدا انتاج افلام وثائقية عن المملكة والرسوم الصخرية في مدينة جبة

ادرجت القناة الالمانية الاولى ard ضمن خطتها البرامجية القادمة مجموعة من الافلام الوثائقية عن الارث التاريخي والحضاري للمملكة، وقامت امس بتصوير حلقة عن الفنون الصخرية في مدينة جبة بمنطقة حائل، والتي تأتي ضمن قائمة التراث العالمي التي اعتمدت مؤخرا من قبل منظمة التراث العالمي “اليونسكو”. واوفدت الشبكة الالمانية والتي تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث المتابعة الجماهيرية بعد شبكة BBC العالمية فريقا متخصصا من الفنيين لتصوير كافة المواقع التي تحتوي على النقوش والرسوم الصخرية في مدينة جبة تمهيدا للبدء ببث الافلام الوثائقية التي خصصتها عن المملكة ضمن خطتها الرامية لتعريف مشاهديها على مستوى العالم بالمملكة.

وقالت السيدة اوته بروكر المراسلة التيلفزيونية لشبكة قنوات ARB العالمية وقائدة الفريق الفني المبتعث لإنتاج الافلام الوثائقية عن المملكة ان الفريق الفني يضم فيوت عضويته السيدة ايفا جينش “مصورة” والسيدة ايفون ادلر “مساعدة للصوت” والسيدة علياء حمزة من المونتاج وتمت الاستفادة بشكل كامل من كتاب الاستاذة مديحة العجروش “الى السطح” الذي تناول وجود المرأة في الرسوم الاثرية في مدينة جبة الاثرية والتاريخية.

واشارت السيدة اوته بروكر خلال حديثها ” الى ان تغطية معالم مدينة جبة احتاجت من الفريق مدة 48 ساعة لتغطيتها والالتقاء بالمهتمين من الاهالي بهذا الجانب واضافت ” ستشمل زيارات فريق شبكة القنوات اضافة لمدينة جبة في منطقة حائل كلا من “الرياض جدة ،المنطقة الشرقية” لرصد ابرز المنجزات التنموية والحضارية للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والالتقاء بعدة سيدات سعوديات في مختلف المجالات.

واكدت ان الهدف الرئيس من انتاج الافلام الوثائقية لمصلحة شبكة القنوات الالمانية يعود للرغبة باطلاع مشاهدي القناة على مستوى العالم وخاصة الالمان بالثقافة السعودية والارث التاريخي والاثري الذي تحتضنه خاصة ان المعلومات المتوفرة عن المملكة تعتبر شحيحة في المانيا.

وقدمت السيدة اوته بروكر الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على توجيهه لكافة القطاعات بدعم توجه القناة ومساندتها والتغلب على العقبات التي تعترض طريق العمل في سبيل انجاز العمل والاسهام في تقديم الصورة الحقيقية للمملكة لمشاهدي القناة واضافت “لا يفوتني ان اتقدم بالشكر والتقدير للسفارة السعودية في برلين لمساعدة الفريق وامداده بالمعلومات اللازمة عن المملكة.

واعربت عن سعادتها بزيارة المملكة والتنقل بين المناطق والمدن السعودية وقالت” اتطلع لان تكون هذه الزيارة الاولى يعقبها عدة زيارات مستقبلية لقدوم اعلاميين من مختلف وسائل الاعلام العالمي للملكة لإيضاح الصورة الحقيقية الجميلة التي شاهدناه في المملكة.

من جهتها اوضحت الاستاذة مديحة محمد العجروش ان قدوم الفريق التلفزيوني الالماني للملكة بعد اطلاعهم الكتاب “الى السطح” يعطي دلالة اكيدة لوصول صدى الكتاب على مستوى العالم وتعزيز للتراث الوطني في المملكة.

واشارت خلال حديثها الهدف الرئيس من تأليف الكتاب هو تعريف العالم ان المملكة العربية السعودية مليئة بالتراث الانساني والذي يعتبر ارث عالمي وليس سعودي فقط وهو ارث نعتز ونفخر بوجوده في بلادنا فمن المهم جدا ان يتعرف العالم على الكنوز التي حباها الله للمملكة وايضاح دور المرأة في هذا الارث عبر العصور التاريخية .