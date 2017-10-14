أمير منطقة الباحة يؤكد على إيجاد فرص وظيفيه لشباب المنطقة

رأس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، اليوم الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيق والمتابعة بمجلس المنطقة للعام المالي الحالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، وذلك بقاعة الاجتماع بالإمارة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للدكتور حامد الشمري نقل فيها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، متمنياً للجميع وللاجتماع التوفيق وتحقيق الاهداف المرجوة منه، مشيراً بأن توجيهات سموه تؤكد على إيجاد فرص وظيفيه لشباب المنطقة، ووضع برامج زمنية لإيجاد الحلول المناسبه لها .

وأكد وكيل إمارة منطقة الباحة بأن سمو أمير المنطقة وجه بالإهتمام بالزراعة بكافة جوانبها، وتوفير جميع الخدمات للمواطن مع تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية حيال تنفيذ المشاريع بمختلف انحاء المنطقة وتحسين القائم منها، وأهمية معالجة جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات والاستمرار في المتابعة والجولات الميدانية والاجتماع بالمقاولين وغيرهم،

ونوه وكيل الامارة بإهتمام سمو أمير المنطقة حيال ايصال جميع الخدمات البلدية ومشاريع المياه والصرف الصحي ومعالجة المرامي والنفايات، وكذلك وحدات المعالجة والاسكان وغيرها لكي يستفيد المواطن من تلك الخدمات .

واضاف الشمري الى المهام والدور المناط باللجان المنبثقة عن مجلس المنطقه والحرص التام على دراسة وتقديم كل ما يخدم المنطقة وسكانها من خدمات ومشاريع مستقبلية خاصة أن جميع لجان المجلس مهمة وعليها دور مأمول في جلسات مجلس المنطقة ويعتمد على ما تقدمه تلك اللجان من دراسات وفق منهج وآلية عمل يتم على ضوئها مناقشة ما تقدمه للمجلس من تقارير والخروج بالعديد من التوصيات حيالها، كما أن هناك مشاريع طرق بحاجة لمتابعتها مع الشركات المنفذه حتى يتم الانتهاء منها .

كما تخلل الاجتماع استكمال مناقشة محاضر المجالس المحلية لإيجاد بعض الخدمات الصحية والبلدية والطرق والمياه والاسكان وغيرها، وتم اتخاذ بعض التوصيات عليها، كما تم إحالة بعض المواضيع للجان المجلس لإستكمال مناقشتها .

وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدة توصيات حيال تنمية بعض القرى ببعض المحافظات لإيجاد عدد من الخدمات بها، كما سيتم تشكيل عدداً من اللجان الخاصة بأعمال إدارة الطرق والأمانه والمياه بمشاركة بعض اعضاء مجلس المنطقة، ومحافظي المحافظات وبعض الأهالي من ذوي الخبره لإنهاء هذه المشاريع وسيتم استعراض كافة ما ذكر بجلسة مجلس المنطقة القادم لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة حيالها .