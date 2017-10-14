 “العمل” تجدد دعوتها للمنشآت بتعديل نشاطها إلى الفعلي آليا عبر الموقع الالكتروني للوزارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العمل” تجدد دعوتها للمنشآت بتعديل نشاطها إلى الفعلي آليا عبر الموقع الالكتروني للوزارة

“العمل” تجدد دعوتها للمنشآت بتعديل نشاطها إلى الفعلي آليا عبر الموقع الالكتروني للوزارة
واس - الرياض

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعوتها للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: ‏www.mlsd.gov.sa ، وكانت المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت قد بدأت الأحد الماضي وتستمر لأربعة أسابيع.
وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.
وقال : “إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك”، مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.

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