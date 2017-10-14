وكيل وزارة الزراعة يدشن مرفىء العزيزية والرايس

دشن وكيل الوزارة لشئون الزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وبحضور محافظ بدر الأستاذ مبارك بن عطاالله المورقي اليوم السبت مرافئ العزيزية والرايس و ووضع حجر الأساس لمرفأ المخرف بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن مرفأ العزيزية الذي يقع في محافظة ينبع يستوعب المرفأ 347 قارب صيد صغير ويتكون من ساحات خدمات ومواقف بمساحة 19800م ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول 500م، كما تم عمل انشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل، مع توفر جميع الخدمات المساندة الاخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود يتألف من طابقين بمساحة 85م.

وبين العيادة أن مرفأ الصيادين بالرايس الذي يقع في محافظة بدر يستوعب 376 قارب صيد صغير ويتكون من ساحات خدمات ومواقف بمساحة 17400م ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول 800م كما تم عمل انشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل ، و تتوفر جميع الخدمات المساندة الاخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود يتالف من طابقين بمساحة 85م.

أما مرفأ المخرّف الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم، ويقع شمال محافظة ينبع فسيستوعب بعد اكتماله 200 قارب صيد صغير، كما سيتم عمل انشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل، وتوفير جميع الخدمات المساندة الاخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود سيتألف من طابقين بمساحة 85م.

وقال العيادة إن تدشين هذه المرافئ يعتبر باكورة مشاريع مبادرة تطوير مرافئ الصيد بالمناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مناطق سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ ، و تهدف إلى تطوير 20 مرفأ صيد على كافة سواحل المملكة الشرقية والغربية ورفع المستوى المعيشي للصيادين أصحاب الدخل المحدود وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة حيث ستوفر هذه المبادرة ما يزيد على 1000 وظيفة إن شاء الله ، كما أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين مهنة الصيد من خلال استقطاب أبناء الصيادين الممارسين لهذه المهنة المميزة ، وسكان المناطق الساحلية المتاخمة لهذه المرافئ ، وأوضح المهندس احمد الخمشي أن مرفأ المخرف سيخدم ما يزيد على 150 صياد و 200 قارب صيد ونزهه ستساعد بإذن الله في ارتفاع العائد الاقتصادي لأبناء المحافظة مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

من ناحية أخرى أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن الوزارة حريصة اشد الحرص على بذل كل غالي ونفيس لتنمية المناطق الساحلية و تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين والتي روعي فيها إيجاد كافة الخدمات التي تخدم الصياد وتذلل عليه الصعاب للانخراط في مهنة الصيد لما لها من مردود عالي جداً يعود لصالح الصياد نفسة.

كما قال مدير عام ادارة تقييم مخاطر الثروة السمكية ومدير مبادرة تطوير مرافي الصيد المهندس هذال بن سعود البيشي ، ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لمرفأ المخرف بمحافظة ينبع لخدمة الصيادين والمتنزهين ومرتادي البحر بشكل مباشر ، وسيكون هذا المشروع انطلاقة لمشاريع هذه المبادرة في كافة مناطق المملكة التي تسعى الوزارة على انشائها في القريب العاجل.