 متحدث السفارة السعودية في الأردن: ينفي صحة المقطع المتداول للاعتداء على سائح سعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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متحدث السفارة السعودية في الأردن: ينفي صحة المقطع المتداول للاعتداء على سائح سعودي

متحدث السفارة السعودية في الأردن: ينفي صحة المقطع المتداول للاعتداء على سائح سعودي
المناطق _ أشرف العصيمي
نفت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن  على لسان متحدثها الرسمي عبدالسلام العنزي ، صحة المقطع المتداول حول اعتداء رجال الأمن الأردنيين على مواطن سعودي وذكرت بأنه ” غير صحيح ” ، وأن هذه الحادثة تخص الأشقاء في الأردن منذ عام ٢٠١٣م ، وأن رجال الأمن الأردنيين ذو كفاءات عالية ويتعاملون مع السائحين بشكل عام بكل احترام وتقدير  وحسب القانون ، كما حذرت من تداول هذه الشائعات وتناقلها والتي تحاول الإساءة للعلاقة المميزة والحميمية بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني ، وأشار  العنزي بأنه سبق للسفارة الرد  بالنفي على اللاستفسارات التي ترد على حسابات السفارة  في أدوات التواصل الإجتماعي ” فيس بوك وتوتير ” من قبل المواطنيين والمهتمين بالشأن السعودي الأردني ، وأن المواطنين السعوديين سواء طلاب أو سائحين يتمتعون بكامل الرعاية والإهتمام من قبل السفارة بكافة أقسامها وملحقياتها ، والعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة لتقديم كافة التسهيلات لهم ، وأن سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود يتابع بشكل مباشر ودقيق مع العاملين في السفارة أحوال المواطنين المتواجدين في الأردن ، وأن السفارة دوماً تلتمس وتقدر تعاون الأشقاء الأردنيين فيما يخص شؤون المواطن السعودي .

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