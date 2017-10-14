متحدث السفارة السعودية في الأردن: ينفي صحة المقطع المتداول للاعتداء على سائح سعودي

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن على لسان متحدثها الرسمي عبدالسلام العنزي ، صحة المقطع المتداول حول اعتداء رجال الأمن الأردنيين على مواطن سعودي وذكرت بأنه ” غير صحيح ” ، وأن هذه الحادثة تخص الأشقاء في الأردن منذ عام ٢٠١٣م ، وأن رجال الأمن الأردنيين ذو كفاءات عالية ويتعاملون مع السائحين بشكل عام بكل احترام وتقدير وحسب القانون ، كما حذرت من تداول هذه الشائعات وتناقلها والتي تحاول الإساءة للعلاقة المميزة والحميمية بين الشعبين الشقيقين السعودي والأردني ، وأشار العنزي بأنه سبق للسفارة الرد بالنفي على اللاستفسارات التي ترد على حسابات السفارة في أدوات التواصل الإجتماعي ” فيس بوك وتوتير ” من قبل المواطنيين والمهتمين بالشأن السعودي الأردني ، وأن المواطنين السعوديين سواء طلاب أو سائحين يتمتعون بكامل الرعاية والإهتمام من قبل السفارة بكافة أقسامها وملحقياتها ، والعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة لتقديم كافة التسهيلات لهم ، وأن سفير خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود يتابع بشكل مباشر ودقيق مع العاملين في السفارة أحوال المواطنين المتواجدين في الأردن ، وأن السفارة دوماً تلتمس وتقدر تعاون الأشقاء الأردنيين فيما يخص شؤون المواطن السعودي .