للسنة الثانية على التوالي …تعليم حائل يفوز بجائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل جائزة التميز ، فئة ( التميز الإداري ) في دورتها الثامنة للعام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ للمرة الثانية على التوالي بعد ان كانت حققت المركز الثاني في ذات الجائزة العام الماضي وبذلك ينتقل تعليم حائل من مرحلة الإدارة المبادرة إلى الإدارة المؤثرة ووفقا للإعلان الصادر اليوم عن أمانة جائزة التعليم في وزارة التعليم فان الترتيب النهائي للمراكز سيعلن في الحفل الختامي الذي سيرعاه معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم في وقت لاحق.

وباركت الأستاذة هند بنت محيميد الفقيه مديرة إدارة الجودة الشاملة في تعليم حائل نيابة عن الأسرة التعليمية بالمنطقة للمعلم سلطان سليمان العنزي من مدرسة الفارابي تحقيقه المركز ال12 فئة المعلم المتميز و للمعلمة منيرة عبدالمحسن القنون من الثانوية 23 حصولها على المركز32 في فئة المعلمة المتميزة وللطالبة تسنيم عبدالرحمن سليمان من التربية الإسلامية الثانوية تحقيقها المركز 84 فئة الطالبة المتميزة والطالبة منيرة صنيتان الحربي من الثانوية 8 تحقيق المركز 85 فئة الطالبة المتميزة.

وأكد المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور يوسف محمد الثويني، أن «تحقيق جائزة التعليم في فئة التميز الإداري جاءت بتضافر جهود منسوبي التعليم جميعاً وبعمل جماعي»، مشيراً إلى أن الجائزة لم تكن هدفاً ولا غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة للارتقاء بمفاصل العمل.

وشدد على مفهوم التكامل ومنظومة العمل بين منسوبي التعليم، مثمناً لمنسوبي التعليم جهودهم للحصول على الجائزة من بين 45 إدارة تعليمية، مؤكداً أن «هذا الإنجاز ليس النهاية بل البداية لإنجازات نوعية قادمة».

وعبر الدكتور الثويني ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على دعمه واهتمامه بتعليم المنطقة واشاد الدكتور الثويني بالشراكة النوعية والمتميزة مع جامعة حائل بقيادة الدكتور خليل البراهيم و عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل بقيادة الدكتور زيد مهلهل الشمري وفريق العمل معه من الأكاديميين والأكاديميات لاسهامهم بشكل مباشر في تحقيق معايير الجودة الشاملة في الادارة واضاف ” التهنئة موصولة للزميل المعلم سلطان سليمان العنزي من مدرسة الفارابي لتحقيقه المركز ال12 فئة المعلم المتميز و للزميلة المعلمة منيرة عبدالمحسن القنون من الثانوية 23 حصولها على المركز32 في فئة المعلمة المتميزة ولبناتنا الطالبات تسنيم عبدالرحمن سليمان من التربية الاسلامية الثانوية لتحقيقها المركز 84 فئة الطالبة المتميزة والطالبة منيرة صنيتان الحربي من الثانوية 8 تحقيق المركز 85 فئة الطالبة المتميزة.

وقدم شكره وتقديره لكافة الاسرة التعليمية على التناغم للارتقاء بالعمل في الادارة وأضاف “جهود كافة الزملاء المساعدين والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات”وكافة مديري الادارات ورؤساء اللجان العاملة على ملف الجودة لزميلة المبدعة الأستاذة هند بنت محميد الفقيه مديرة إدارة الجودة الشاملة وزملاءها وزميلاتها في إدارة الجودة الشاملة هي محل تقدير وشكر ونتطلع للأجمل في القادم ان شاء الله .