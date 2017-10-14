قائد العمليات المشتركة يشكر مستشفى الملك فهد بجازان

زار قائد مركز العمليات المشتركة بمنطقة جازان العميد ركن سعد بن عوضه الشهراني يرافقه عميد ركن عمر جوهر من أركان حرب المنطقة الخامسة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وإلتقى بمدير المستشفى الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي.

حيث جرى خلال الإستقبال بحث أوجه التعاون بين القطاع العسكري والصحي في سبيل خدمة المرضى من مصابي الحرب والعمل على تذليل كل الصعاب وتسهيل كل ما يخص الجوانب العلاجية.

كما وجه الشهراني شكره لإدارة المستشفى على كل الجهود التي تبذلها في سبيل رعاية المرضى وما تقدمه لهم من خدمات طبية وعلاجية.