اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي ) لعام ٢٠١٧

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية المشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي لعام ٢٠١٧م التي ستقام في جمهورية باكستان الإسلامية و كان في استقبال القوة المشاركة في المناورة قائد التمرين العقيد الطيار الركن / عبدالعزيز بن عمر الحصيني حيث انطلقت صباح اليوم من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران متجهة إلى قاعدة مصحف و قد أوضح العقيد الطيار الركن ان جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقاً