 اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي ) لعام ٢٠١٧ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي ) لعام ٢٠١٧

اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي ) لعام ٢٠١٧
المناطق _ الرياض

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية المشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي لعام ٢٠١٧م التي ستقام في جمهورية باكستان الإسلامية و كان في استقبال القوة المشاركة في المناورة قائد التمرين العقيد الطيار الركن / عبدالعزيز بن عمر الحصيني حيث انطلقت صباح اليوم من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران متجهة إلى قاعدة مصحف و قد أوضح العقيد الطيار الركن ان جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات حسب ما خطط لها مسبقاً

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