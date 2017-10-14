 الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو
المناطق _ واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجيرات الإرهابية بسيارات مفخخة اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو ، التي تسببت في قتل 22 شخصا وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.
ý وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استيائه الشديد لهذه التفجيرات الإرهابية الغادرة ، التي تهدف في المقام الأول إلى عرقلة الخطوات الإيجابية التي تحققت على صعيد الأمن والاستقرار في الصومال، معبراً عن أصدق عبارات المواساة للحكومة الصومالية وعن تعازيه لأُسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى .
وأكد معاليه دعم المنظمة التام لحكومة الصومال في جهودها المتواصلة لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي والسلام في المنطقة وتسخيرها لجميع إمكانياتها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.

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