 ضبط ثلاثة مواطنين أصحاب إبل اعتدوا على مسافر بطريق خريص بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ضبط ثلاثة مواطنين أصحاب إبل اعتدوا على مسافر بطريق خريص بالأحساء

المناطق _ الأحساء

تمكنت شرطة محافظة الأحساء من القبض على 3 مواطنين ” أب وأخيه وابنه ” اعتدوا على مسافر بطريق خريص ، وقد تم تداول مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض مواطن للاعتداء عليه على طريق خريص – الاحساء من قبل مجموعه من الأشخاص قاموا بإغلاق الطريق وتعطيل سير المركبات لعبور أبلهم من جنوب الطريق الى شماله.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن شرطة محافظة الاحساء تمكنت من التوصل لهوية المعتدى عليه والذي أفاد عن تعرضه للاعتداء عليه بالضرب من قبل ثلاثة أشخاص أثناء اعتراضهم الطريق السريع لتمكين قطيع من الإبل من تجاوز الطريق مما أسفر عنه إصابته بإصابات طفيفة قبل تمكنه من المغادرة ومواصلة سيره إلى منطقة الرياض .

وأضاف أنه بفضل من الله وتوفيقه تمكن المختصون بالشرطة من الكشف عن هوية الجناة حيث تبين انهم ثلاثة مواطنين أب وأخيه وابنه في العقد الثالث والخامس من العمر  وتم إحضارهم واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق النظام بحقهم.

 

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