 صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استدعاء المشجعين اللذين ظهرا بلقطة مسيئة في الجوهرة مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية السلطات القطرية تجمد جميع أرصدة الشيخ عبدالله آل ثاني “كدسة” يلتقي القيادات الكشفية بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري تعليم المدينة يحقق ( 13 ) جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في دورتها ( 8 ) مدير “تعليم الشرقية” يهنئ الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية الله يسامحك! فياض مشذوبة تعاني خطر التصحر ضبط ثلاثة مواطنين أصحاب إبل اعتدوا على مسافر بطريق خريص بالأحساء الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية

صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية
المناطق - محمد الغبيشي - الرياض
اطلقت صحة الرياض ممثلة بإدارة التمريض مبادرة تحت مسمى ” سفراء الإعلام التمريضي”
بالقطاعات الصحية بمنطقة الرياض وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز الدور الإيجابي لهيئة التمريض من خلال تسليط الضوء الإعلامي على الممارسات الإيجابية لمهنة التمريض ويكون ذلك ضمن وضع آلية التنسيق والأرتباط بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنشأة ،
وفي ذات السياق نظمت إدارة التمريض بقاعة الاحتفالات الكبرى بمديرية الشؤون الصحية بالرياض ورشة عمل بحضور مديرة الإدارة الأستاذة فاطمة الذياب  التي اكدت في كلمتها أن  المبادرة تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي للتمريض وذلك  بترشيح سفيراً للتمريض من كل مستشفى وقطاع على مستوى منطقة الرياض ليتم تأهليهم وتدريبهم على مهمتهم القادمة وفي ذلك تم تقديم محاضرات وورش عمل لتطوير مهارات سفراء الإعلام التمريضي حيث قدم محاور الورشة كلاً من مسؤولة وحدة الإعلام بإدارة التمريض أ/مزنة السبيعي والأستاذ عبد الرحمن العروي مدرب معتمد في تطوير الذات وبرامج التنمية البشرية
واختتمت  الورشة وسط حماس  تسوده وروح الألفة والتعاون وبدورها أكدت مديرة التمريض فاطمة الذياب على ضرورة التعاون وتحفيز الجانب التعاوني بين سفراء التمريض لإطلاق أول نادي إلكتروني يخدم التمريض على مستوى صحة الرياض مما سيكون له بالغ الأثر بإذن الله في إحداث نقلة نوعية من حيث تعزيز الدور الإيجابي وخلق كل ماله أثر في تنمية جوانب الموهبة والإبداع للتمريض .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>