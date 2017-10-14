صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية

اطلقت صحة الرياض ممثلة بإدارة التمريض مبادرة تحت مسمى ” سفراء الإعلام التمريضي”

بالقطاعات الصحية بمنطقة الرياض وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز الدور الإيجابي لهيئة التمريض من خلال تسليط الضوء الإعلامي على الممارسات الإيجابية لمهنة التمريض ويكون ذلك ضمن وضع آلية التنسيق والأرتباط بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنشأة ،

وفي ذات السياق نظمت إدارة التمريض بقاعة الاحتفالات الكبرى بمديرية الشؤون الصحية بالرياض ورشة عمل بحضور مديرة الإدارة الأستاذة فاطمة الذياب التي اكدت في كلمتها أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي للتمريض وذلك بترشيح سفيراً للتمريض من كل مستشفى وقطاع على مستوى منطقة الرياض ليتم تأهليهم وتدريبهم على مهمتهم القادمة وفي ذلك تم تقديم محاضرات وورش عمل لتطوير مهارات سفراء الإعلام التمريضي حيث قدم محاور الورشة كلاً من مسؤولة وحدة الإعلام بإدارة التمريض أ/مزنة السبيعي والأستاذ عبد الرحمن العروي مدرب معتمد في تطوير الذات وبرامج التنمية البشرية

واختتمت الورشة وسط حماس تسوده وروح الألفة والتعاون وبدورها أكدت مديرة التمريض فاطمة الذياب على ضرورة التعاون وتحفيز الجانب التعاوني بين سفراء التمريض لإطلاق أول نادي إلكتروني يخدم التمريض على مستوى صحة الرياض مما سيكون له بالغ الأثر بإذن الله في إحداث نقلة نوعية من حيث تعزيز الدور الإيجابي وخلق كل ماله أثر في تنمية جوانب الموهبة والإبداع للتمريض .