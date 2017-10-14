مدير “تعليم الشرقية” يهنئ الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس الفائزين بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام الدراسي 1437 /1438هـ من منسوبي ومنسوبات «تعليم الشرقية» مؤكداً بأن وزارة التعليم عندما وضعت مثل هذه الجوائز فهي تستشرف مرحلة تطويرية تهدف إلى نقلة نوعيّة تتناسب وتطلعات قيادتنا الرشيدة، كما تسعى إلى نشر ثقافة التميز في الأداء والمخرجات بين العاملين في قطاع التعليم، مؤمنة إيماناً عميقاً بأن مقياس نهضة الأمم وتطورها إنما يكون في بناء جيل مبدع قادر على مواجهة تحديات العصر ومنافس في الثورة المعرفية، ليصنع مستقبلاً مشرقاً لوطنه، ويُصمّم خارطة تقدمه وازدهاره.

وأشار الدكتور المديرس إلى أن مسيرة التعليم في المملكة تحظى ولله الحمد برعاية واهتمام منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله ،الذين وضعوا التعليم في أعلى سلّم الأولويات لبناء الإنسان السعودي ومواكبة ما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقني.

ورفع الدكتور المديرس باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات أسرة تعليم الشرقية التهنئة لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بمناسبة تحقيق هذه النتائج المتميزة ، ومشيداً بالدعم الذي يلقاه تعليم الشرقية من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة ، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من النتائج المتميزة لطلاب وطالبات تعليم الشرقية في كافة المحافل المحلية والعالمية .

وقدم الدكتور المديرس الشكر للمساهمين في تحقيق جوائز التميز ، والذين استطاعوا بهمتهم أن يتربع تعليم الشرقية على القمة خلال الدورات الماضية ، والشكر كذلك لمنسق الجائزة بالمنطقة الشرقية في دورتها الثامنة الأستاذ عبدالعزيز المحبوب .

ملخص نتائج المنطقة الشرقية في الدورة الثامنة لجائزة التعليم :

*العشر الأوائل*:

*فئة الإدارة والمدرسة:*

الخطيب البغدادي بالقطيف بنين

التربية الأهلية بالخبر بنات

*فئة المعلم:*

بشرى بوخضر . من الثانوية الأولى بالجبيل

صديقة ال جبران من المتوسطة الأولى بعنك

*فئة الطالب:*

فيصل فيصل من الحصان الثانوية

أحمد سلايط من الخطيب البغدادي

رغد آل طالب من الثانوية الثانية

*فئة المشرف التربوي:*

وليد الشعيبي

*الحاصلين على درجة التميز:*

*فئة الإدارة والمدرسة:*

الحصان الأهلية المتوسطة

سعود بن جلوي المتوسطة

*فئة المعلم:*

نهى السلطان من المباركية الأهلية المتوسطة

*فئة المرشد الطلابي:*

أحمد الزهراني ثانوية جابر بن زيد

*فئة المشرف التربوي:*

أحمد الحارثي من إدارة الإرشاد

*فئة الطالب:*

هيفاء أحمد من البسام الثانوية

عاليا المهنا من الحصان الثانوية