تعليم المدينة يحقق ( 13 ) جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في دورتها ( 8 )

حقق تعليم المدينة المنورة ( 13 ) جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في دورتها ( 8 ) وفِي جميع الفئات :

وجاءت النتائج كالتالي:

الفائزون بالمراكز العشرة الأولى في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ من المدينة المنورة :

في فئة التميز الإداري( الانتقال من الإدارة المنجزة إلى الإدارة المؤثرة ) :

الادارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة .

فئة الادارة والمدرسة المتميزة :

لمدارس البنين وفاز بها مدير مدرسة القلعة الحجازية للمرحلة الثانوية الأستاذ بسام سليمان محمد بلاجي.

لمدارس البنات وفازت بها مديرة الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم الاستاذة ماجدة صالح عبدالعزيز الكريدا.

وكذلك مديرة الابتدائية الستون الاستاذة منيرة محمد مسعود الجهني.

وعن فئة المرشد الطلابي المتميز لمدارس البنين فازالسيد عبدالعظيم السيد داوود من ثانوية الخندق الأهلية .

وعن نفس الفئة لمدارس البنات الأستاذة أسماء ثابت مبارك العرفي من الثانوية الثانية عشرة.

وفيما يخص فئة المعلم المتميز للبنين فاز الأستاذ أحمد عبدالله محمد البار من مدرسة السلطان محمد الفاتح .

والأستاذ ربيع عبدالوهاب ربيع محمود من ابتدائية الخندق الأهلية .

وعن فئة المعلمة فازت المعلمة نهال براهيم عبدالله الحريقي من المتوسطة الواحدة والخمسين.

وعن فئة الطالب المتميز للبنين فاز الطالب عبدالله أديب ابراهيم نجار من ثانوية مأرز الإيمان والطالب عبدالله فيصل محمود الزروق من ثانوية الخندق الاهلية .

ومن الطالبات فازت الطالبة دينا عمر عثمان فلاتة من الثانوية الأولى (مقررات) بالمدينة والطالبة رندة صويلح صالح الحربي من الثانوية الأولى بالمحفر-بقطاع الحناكية .