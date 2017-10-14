“كدسة” يلتقي القيادات الكشفية بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة

التقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة بقادة كشافة التدريب التقني والمهني بالمنطقة وذلك في إطار بحث أوجه العمل الكشفي المهني المستقبلي في محافظات المنطقة ، ودعم الحركة الكشفية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأعرب كدسة عن شكره وتقديره لزملائه القادة الذين كانت لهم بصمتهم الواضحة في حج عام ١٤٣٨هـ ضمن التعاون المستمر لخدمة الحركة الكشفية بالمملكة والتنسيق مع جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤكدا اهتمام معالي محافظ المؤسسة الدكتور احمد الفهيد مما أسهم في تطور الحركة الكشفية بالمؤسسة وجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين نظيراتها من كشافة قطاعات الدولة ، إضافة الى الدعم الذي تقدمه المؤسسة في تعزيز وتوطيد برامج التعاون بين كشافة التدريب التقني وكشافة قطاعات المملكة والذي يبرز جليا في خدمة ضيوف الرحمن .

وناقش اللقاء عددا من المواضيع الهامة تخللها توفير مقر يخص الأنشطة يتضمن مقرا كشفيا، ومعسكرا كشفيا دائما لتنظيم الفعاليات والمناسبات ، وإبراز الجوانب الكشفية والفعاليات الوطنية والدينية وخدمة الحجاج والمعتمرين .

كما ناقش اللقاء تنفيذ عدد من الدورات التطويرية الأزمة في المجالات والمؤهلات الكشفية للقيادات الكشفية ،وانشاء معسكر للعمرة تتركز أعماله في تنويع المجهود داخل الحرم المكي ، ودعم المشاريع الكشفية الرائدة .

وفِي سياق تنظيم العمل الكشفي بالمنطقة، تم ترشيح القائد الكشفي المهندس وليد فلمبان قائدا وممثلا للقيادات الكشفية بالمنطقة واسناد مهمة تشكيل المجلس القيادي الكشفي المهني بالمنطقة .

وفي نهاية اللقاء دشن كدسة صفحة الكترونية حصر بيانات تجهيز قاعدة معلومات اون لاين لتسجيل القيادات الكشفية والفرق العاملة والتطوعية بالتدريب التقني بالمنطقة على الرابط :

‏https://goo.gl/forms/ 5c03ocGbUY5hHRYQ2