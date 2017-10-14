سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، عبر فيه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولسمو ولي العهد على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو.

وعبر فخامته عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة لخدمة القضايا العربية ، وأنها دائماً في طليعة الداعمين لمصر.