 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
المناطق _ واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، عبر فيه عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ولسمو ولي العهد على الدعم والمساندة للمرشحة المصرية في الانتخاب الذي جرى لمنصب المدير العام لليونسكو.
وعبر فخامته عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة لخدمة القضايا العربية ، وأنها دائماً في طليعة الداعمين لمصر.

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