 مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية السلطات القطرية تجمد جميع أرصدة الشيخ عبدالله آل ثاني “كدسة” يلتقي القيادات الكشفية بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري تعليم المدينة يحقق ( 13 ) جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في دورتها ( 8 ) مدير “تعليم الشرقية” يهنئ الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة صحة الرياض تطلق مبادرة سفراء الإعلام التمريضي بقطاعاتها الصحية الله يسامحك! فياض مشذوبة تعاني خطر التصحر ضبط ثلاثة مواطنين أصحاب إبل اعتدوا على مسافر بطريق خريص بالأحساء الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو اكتمال وصول القوات الجوية السعودية للمشاركة في تمرين ( مركز التفوق الجوي ) لعام ٢٠١٧

مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية

مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية
المناطق _ أمل بهكلي
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرار يقضي بتمديد التكليف والتكليف الجديد لعدد من القيادات التربوية وجاءت التكاليف على النحو التالي :
اولاً:- تمديد تكليف :-
1/ الأستاذ : أبوالقاسم بن جابر الحريصي مستشاراً تعليمياً ومشرفاً على مكتبنا

2/ الأستاذ : عبدالله بن يحيى أحمد زكري أميناً للتعليم

3/ الأستاذ : يحيى بن محمد يحيى عطيف متحدثاً رسمياً ومستشاراً إعلامياً

4 الأستاذ :علي بن محمد يحيى عطيف مديراً لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ومشرفاً على إدارة المتابعة

5/ الأستاذ محمد بن احمد مطهر ال مطهر مديراً لإدارة التخطيط والمعلومات

6/ الأستاذ : محسن بن احمد محمد عقدي مديراً لإدارة الجودة الشاملة

7/ الأستاذ: محمد بن يحيى محمد قحل مديراً لإدارة الامن والسلامة

8/ الأستاذ : عبدالله بن احمد ال مطهر مديراً لإدارة تقنية المعلومات

9/ الأستاذ : علي بن حمود علي الشريف مديراً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنين

10/ الأستاذ : عثمان بن حسن عريبي مديراً لوحدة تطوير مدارس – بنين

11/الأستاذة : زينب بنت شوعي إبراهيم بركات مديرةً لوحدة تطوير مدارس – بنات

ثانياُ:- تكليف :-
1/ الأستاذ : علي بن محمد علي ضباح مديراً لإدارة الاعلام التربوي

2/ الأستاذة : افراح بنت ناصر علي ال قاسم مديرةً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>