مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرار يقضي بتمديد التكليف والتكليف الجديد لعدد من القيادات التربوية وجاءت التكاليف على النحو التالي :اولاً:- تمديد تكليف :-1/ الأستاذ : أبوالقاسم بن جابر الحريصي مستشاراً تعليمياً ومشرفاً على مكتبنا

2/ الأستاذ : عبدالله بن يحيى أحمد زكري أميناً للتعليم

3/ الأستاذ : يحيى بن محمد يحيى عطيف متحدثاً رسمياً ومستشاراً إعلامياً

4 الأستاذ :علي بن محمد يحيى عطيف مديراً لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ومشرفاً على إدارة المتابعة

5/ الأستاذ محمد بن احمد مطهر ال مطهر مديراً لإدارة التخطيط والمعلومات

6/ الأستاذ : محسن بن احمد محمد عقدي مديراً لإدارة الجودة الشاملة

7/ الأستاذ: محمد بن يحيى محمد قحل مديراً لإدارة الامن والسلامة

8/ الأستاذ : عبدالله بن احمد ال مطهر مديراً لإدارة تقنية المعلومات

9/ الأستاذ : علي بن حمود علي الشريف مديراً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنين

10/ الأستاذ : عثمان بن حسن عريبي مديراً لوحدة تطوير مدارس – بنين

11/الأستاذة : زينب بنت شوعي إبراهيم بركات مديرةً لوحدة تطوير مدارس – بنات

ثانياُ:- تكليف :-

1/ الأستاذ : علي بن محمد علي ضباح مديراً لإدارة الاعلام التربوي

2/ الأستاذة : افراح بنت ناصر علي ال قاسم مديرةً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنات