مدير تعليم جازان يصدر قرارا بتكليف وتمديد التكليف لعدد من القيادات التربوية

اولاً:- تمديد تكليف :-
1/ الأستاذ : أبوالقاسم بن جابر الحريصي مستشاراً تعليمياً ومشرفاً على مكتبنا
2/ الأستاذ : عبدالله بن يحيى أحمد زكري أميناً للتعليم
3/ الأستاذ : يحيى بن محمد يحيى عطيف متحدثاً رسمياً ومستشاراً إعلامياً
4 الأستاذ :علي بن محمد يحيى عطيف مديراً لإدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ومشرفاً على إدارة المتابعة
5/ الأستاذ محمد بن احمد مطهر ال مطهر مديراً لإدارة التخطيط والمعلومات
6/ الأستاذ : محسن بن احمد محمد عقدي مديراً لإدارة الجودة الشاملة
7/ الأستاذ: محمد بن يحيى محمد قحل مديراً لإدارة الامن والسلامة
8/ الأستاذ : عبدالله بن احمد ال مطهر مديراً لإدارة تقنية المعلومات
9/ الأستاذ : علي بن حمود علي الشريف مديراً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنين
10/ الأستاذ : عثمان بن حسن عريبي مديراً لوحدة تطوير مدارس – بنين
11/الأستاذة : زينب بنت شوعي إبراهيم بركات مديرةً لوحدة تطوير مدارس – بنات
ثانياُ:- تكليف :-
1/ الأستاذ : علي بن محمد علي ضباح مديراً لإدارة الاعلام التربوي
2/ الأستاذة : افراح بنت ناصر علي ال قاسم مديرةً لبرنامج تطوير مهارات التربويين في التقويم- بنات
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