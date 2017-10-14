 استدعاء المشجعين اللذين ظهرا بلقطة مسيئة في الجوهرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استدعاء المشجعين اللذين ظهرا بلقطة مسيئة في الجوهرة

استدعاء المشجعين اللذين ظهرا بلقطة مسيئة في الجوهرة
المناطق _ جدة

في أقل من 24 ساعة من نهاية مواجهة الاتحاد وأحد أمس الجمعة، استدعت الشرطة في محافظة جدة مساء اليوم السبت، المشجعين اللذين ظهرا في لقطة مسيئة، خلال لقاء الاتحاد وضيفه أحد، والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، حيث يتواجد أحد المشجعين الآن في مقر الشرطة، فيما تمت مكالمة والد الآخر لإحضاره إلى مركز الشرطة بشكل عاجل.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وجه باستدعاء المشجعين والتحقيق معهما، في سعيه للمحافظة على الذوق العام في جميع المسابقات في المملكة العربية السعودية.

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