 إعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية بمحايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية بمحايل

إعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية بمحايل
المناطق _ محمد الغبيشي
صدرت موافقه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير بإعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل .
وأوضح المحافظ محمد بن  سعود أبو نقطة المتحمي من جانبه أن هناك إجتماع تحضيري سوف يعقد خلال الأيام القادمة ، وذلك لمناقشة مهرجان محايل الشتوي والذي سيقام في نسخته الـ 11  في ذات الموقع الذي أقيم عليه خلال العام الماضي ، داعيا  الجميع وخاصة المهتمين بالشأن الثقافي  والإعلامي لتقديم مالديهم من أفكار جديدة تساهم في تحقيق المزيد من النجاح لهذا المهرجان الذي يعتبر من أهم المهرجانات التي أقيمت على مستوى منطقة عسير ، خاصة وأن المهرجان خلال العام الماضي شهد تدفق أكثر من أربعة ملايين زائر من داخل المحافظة وخارجها .. لافتا إلى أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات المتنوعة والبرامج الدينية والندوات الثقافية والاجتماعية والرياضية، إضافة إلى إقامة الأمسيات الشعرية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية في المحافظة والمراكز التابعة لها إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة والتي قدمت العديد من الوجبات والمأكولات الشعبية المتنوعة . وأشار إلى أن مهرجان العسل الأول والذي سيقام مطلع شهر ربيع الثاني سيكون ضمن مهرجان محايل الشتوي لهذا العام .

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