الأهلي يكسب الشباب بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

كسب فريق الأهلي نظيره الشباب بنتيجة ثقيلة قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الأهلي أولاً عند الدقيقة 3 عن طريق اللاعب عمر السومة ، قبل أن يعود الشباب عند الدقيقة 8 عن طريق خالد الكعبي ، وعند الدقيقة 11 تمكن عمر السومة من تعزيز التقدم للأهلي ، وبعدها سجل الهدف الثالث معتز هوساوي عند الدقيقة 23 ، والرابع عن طريق حسين المقهوي ، فيما أحرز اللاعب ليوناردو سوزا الهدف الخامس ، في حين سجل الهدف الثاني للشباب سعد الأمير بالدقيقة 86 .

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع .