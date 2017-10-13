 الزميل الضباح مديرا لإدارة الإعلام التربوي بتعليم جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الزميل الضباح مديرا لإدارة الإعلام التربوي بتعليم جازان

الزميل الضباح مديرا لإدارة الإعلام التربوي بتعليم جازان
المناطق _ جازان
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا يقضي بتكليف الأستاذ علي بن محمد ضباح مديرا لإدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
من جانبه عبر الضباح عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بجازان على هذه الثقة والتي تعد حافزا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد.
ويعد الأستاذ علي ضباح من الكفاءات الإعلامية المتميزة على مستوى المنطقة حيث أنه يعمل كمحرر صحفي بجريدة اليوم ، ونائبا لمدير التحرير “جوال منطقة جازان”، وسبق وقام بالمشاركة في إدارة المركز الإعلامي لمهرجان جازان الشتوي السادس في عام 1434، إضافة لمشاركته في تغطية أحداث حرب “درع الجنوب” عام 2009م وتغطية أحداث الحد الجنوبي الحالية، اضافة لمشاركته في عدد من الدورات والبرامج والمؤتمرات المتخصصة بالمنطقة.

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