 الميموني يدشن مركز مبادرات التعليم النوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الميموني يدشن مركز مبادرات التعليم النوعية

الميموني يدشن مركز مبادرات التعليم النوعية
المناطق _ عادل الزهراني
أنشأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مركزاً للمبادرات النوعية والتميز والذي دشنه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني الاربعاء الماضي بعد صدور قرار مدير عام التعليم المكلف بإنشائه ليكون حاضنة لمبادرات الأفراد والإدارات المميز، وتقدم الدعم وصقل التجارب ونشر ثقافة التميز في أرجاء المؤسسة التعليمية بما يحقق الأهداف التي تعمل عليها الإدارة العامة للتعليم.

وقال مدير عام التعليم المكلف محمد بن عامر النفيعي أن الإدارة أنشأت المركز ليعمل بمنهجية ورؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل البعيد، وقد جاء المركز في إطار ترجمة الإدارة لرؤية المملكة الطموحة (2030) وإدراكا بأن التميز ليس مجرد عملا إجرائيا بل حراك فكري تغذيه دافعية قوية لبلوغ الأهداف، مؤكدا أن الإدارة تتطلع لأن يكون المركز بيت خبرة في مجال المبادرات النوعية والتميز، وقوة محركة لطاقات كل العاملين في حقل التعليم ومحفزا لجهودهم نحو تجويد الأداء والسير على طريق التميز.

ويهدف المركز إلى تشجيع المبادرات النوعية والممارسات المتميزة ونشر ثقافة التميز بين فئات العمل التربوي وتوحيد مرجعية الجوائز  تحت مظلة مركز المبادرات النوعية والتميز  وتحفيز العاملين بمختلف فئاتهم والطلاب على المشاركة في الجوائز المحلية والعربية وتطبيق معايرها وإبراز التجارب المميزة ونشرها في أوساط المجتمع ودعم الإدارات والأفراد للمشاركة في جوائز التميز من خلال البرامج التدريبية والزيارات الميدانية وتشجيع الدراسات الميدانية وتفعيل نتائجها، وتحفيز الباحثين من منسوبي الإدارة وتأسيس بيت خبرة والاستفادة من الكوادر المؤهلة علمياً من العاملين في ميدان التعليم.

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