 يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 محرّم 1439 هجريا, الموافق 14 أكتوبر 2017 ميلاديا

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يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان

يحيى عطيف متحدثا رسيما ومستشارا إعلاميا بتعليم جازان
المناطق _ أمل بهكلي
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا يقضي بتكليف الأستاذ يحيى بن محمد عطيف متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
من جانبه عبر العطيف عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بجازان على هذه الثقة والتي تعد حافزا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد.
ويعد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي يحيى عطيف من الكفاءات الإدارية والإعلامية المتميزة، حيث أنه يعمل كمذيع متعاون في إذاعة الرياض ويقدم عدة برامج، إضافة لتقديمه الجلسة الأسبوعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، كما سبق وقدم مناسبات لإمارة منطقة الرياض بمقر قصر الحكم.

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