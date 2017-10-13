الأمير خالد بن بندر يزور الملحقية العسكرية في برلين

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية أمس الأول بزيارة إلى الملحقية العسكرية السعودية في برلين، حيث كان في استقباله الملحق العسكري السعودي العقيد الركن خالد بن زامل الحوشان، وعدد من منسوبي الملحقية.

واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية، واستمع إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري عن مهام الملحقية ومكاتب الإشراف التابعة لها.

وألقى سموه كلمة خلال الزيارة أشاد فيها بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والوفود العسكرية، مبديًا إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم إداري وانضباطي.

كما ناقش سمو السفير مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهم مجريات العمل، مؤكدًا سموه حرصه على كل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل وذلك في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وفي نهاية الزيارة قام الملحق العسكري العقيد الركن خالد الحوشان بتقدم هدية تذكارية لسمو الأمير خالد بن بندر بن سلطان بهذه المناسبة.