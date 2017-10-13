ألمانيا: إلغاء “الاتفاق” سيشعل الحرب قرب أوروبا

حذرت المانيا امس من خطر الحرب اذا الغت واشنطن الاتفاق النووي، وقال وزير الخارجية الالماني زيجمار جابريل محذرا في حديث مع اذاعة دويتشلاند فونك إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يدفع إيران لتطوير أسلحة نووية ويزيد خطر الحرب قرب أوروبا. وقال جابريل إن ترامب بعث «إشارة صعبة وخطيرة» عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل أيضا مع أزمة كوريا الشمالية النووية.

وأضاف «قلقي الكبير هو أن ما يحدث في إيران أو مع إيران من منظور أميركي لن يظل مسألة إيرانية، لكن الكثيرين في العالم سيفكرون إذا ما كانوا هم أنفسهم ينبغي أن يمتلكوا أسلحة نووية نظرا لأن مثل هذه الاتفاقات تلغى». وقال «ثم سيترعرع أطفالنا وأحفادنا في عالم شديد الخطورة».

وأشار إلى أنه إذا ألغت الولايات المتحدة الاتفاق أو أعادت فرض عقوبات على إيران فسيمنح ذلك المحافظين في طهران اليد العليا وقد يتحولون إلى تطوير أسلحة نووية». مضيفا أن إسرائيل لن تقبل ذلك و«سنعود إلى حيث كنا قبل 12 عاما مع خطر الحرب القريبة نسبيا من أوروبا».