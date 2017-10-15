ميزة Face ID .. في جميع هواتف آيفون خلال العام المقبل

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل تعتزم تضمين تقنية “فيس آي دي” Face ID في كافة هواتف آيفون التي تعتزم إطلاقها خلال العام المقبل، وهي الميزة التي ظهرت أول مرة مع هاتف آيفون 10 الذي لم يُطرح في الأسواق بعد.

ونقل التقرير موقع Macrumors المتخصص في أخبار شركة آبل عن المحلل لدى شركة “كي جي آي” KGI، مينج تشي كو؛ المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بآبل، إذ قال إن الشركة سوف تتخلى في جميع هواتف آيفون القادمة عن نظام التحقق ببصمة الأصبع Touch ID لصالح نظام كاميرا TrueDepth التي توفر ميزة التعرف على الوجه Face ID بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

ووفقًا لكو، فإن عملاق التقنية الأمريكية سوف تتبنى Face ID كطريقة للمصادقة لتكون ميزة تنافسية تتفوق على هواتف أندرويد. وقد قال كو سابقًا إن مصنعي هواتف أندرويد قد يحتاجون سنوات لإنتاج تقنية يمكن أن تنافس كاميرا TrueDepth وميزة Face ID القادمة مع هاتف آيفون 10.

وقال كو إن ميزة Face ID ستظل نقطة بيع رئيسية لهواتف آيفون في عام 2018، إذ تخطط آبل للاستفادة من زمام المبادرة في تصميم وإنتاج التقنيات ثلاثية الأبعاد.

يشير تنبؤ كو إلى أن جميع أجهزة آيفون القادمة ستحتوي على شاشة تغطي كامل الشاشة مع حواف صغيرة مثل آيفون 10، مما يعني أنه لن يتم إنتاج أي نماذج إضافية تستمر مع التصميم الحالي لهاتف آيفون 8.

يُشار إلى أن كو كان قد نقل قبل أيام أن آبل تعتزم أيضًا تبني تقنية التعرف على الوجه في حواسيب آيباد برو اللوحية التي تعتزم إطلاق خلال العام المقبل.