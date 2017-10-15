مصر تؤيد استراتيجية ترامب: السياسات الإيرانية سبب في عدم استقرار المنطقة

أعلنت مصر بأنها تابعت باهتمام تفاصيل الاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع طهران موضحة أن هذه الاستراتيجية “تحمل أسباب ودواعي القلق المصري” تجاه السياسة الإيرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السياسات الإيرانية تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج الذي يُعد امتدادا للأمن القومي المصري.

وأكد على أن مصر طالبت دوما بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أية تدخلات سلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يعزز من استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حلول مستدامة للأزمات التي تمر بها المنطقة.