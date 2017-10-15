 قطر تختنق اقتصاديا بضغط من “المقاطعة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قطر تختنق اقتصاديا بضغط من “المقاطعة”

قطر تختنق اقتصاديا بضغط من “المقاطعة”
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر مع زيادة التراجع في السوق العقارية نتيجة المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها أربع دول عربية على قطر.

وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض 0.4% في أغسطس، الذي كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات.

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق في أكبر تراجع منذ عدة سنوات على الأقل، كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وفي أغسطس، تراجعت الأسعار بنسبة 4.0%، مقارنة بالعام السابق.

وكانت أسعار الإسكان قد شهدت تراجعا بالفعل قبل يونيو حزيران عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر.

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