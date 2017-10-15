 مانشستر سيتي يمطر شباك ستوك بالسبعة.. وينفرد بالصدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مانشستر سيتي يمطر شباك ستوك بالسبعة.. وينفرد بالصدارة

مانشستر سيتي يمطر شباك ستوك بالسبعة.. وينفرد بالصدارة
المناطق - وكالات

تغلب مانشستر سيتي على ستوك سيتي 7-2، السبت، ضمن منافسات مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وافتتح السيتيزن التسجيل في الدقيقة (17) عن طريق البرازيلي غابرييل جيسوس، ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني بعده بدقيقتين، وسجل الهدف الثالث الإسباني دافيد سيلفا (27).

ونجح الضيوف في تقليص النتيجة في الدقيقة 44 بهدف السنغالي مامي ديوف، قبل أن يسجل مدافع مان سيتي كايلي وولكر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية للشوط الثاني.

ولم تستمر فرحة ستوك سيتي كثيرا، حيث عاد جيسوس لتسجيل الهدف الرابع، وأعقبه بعد خمس دقائق الهدف الخامس من البرازيلي فيرناندينو وبعده بدقيقتين الهدف السادس من الالماني ليروي ساني ثم الهدف السابع من البرتغالي بيرناردو سيلفا (79).

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