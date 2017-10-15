 خلافات الانقلابيين تتفاقم.. أكبر مسؤول من حزب “المخلوع” في سجون “الحوثيين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلافات الانقلابيين تتفاقم.. أكبر مسؤول من حزب “المخلوع” في سجون “الحوثيين” بالأسماء .. سجل فضائح “الفيفا” من بلاتر إلى الخليفي مانشستر سيتي يمطر شباك ستوك بالسبعة.. وينفرد بالصدارة قطر تختنق اقتصاديا بضغط من “المقاطعة” مصر تؤيد استراتيجية ترامب: السياسات الإيرانية سبب في عدم استقرار المنطقة ميزة Face ID .. في جميع هواتف آيفون خلال العام المقبل “هيئة الرياضة” تلزم محللي الناقل الرسمي للدوري السعودي بالزى الوطني بخماسية “قاسية” في شباك الشباب .. الأهلي يحتل الصدارة صحة حائل تعلن عن توفر عدد من الوظائف ( خادم صحي ، سائق ) ألمانيا: إلغاء “الاتفاق” سيشعل الحرب قرب أوروبا بعد خطاب ترامب.. إطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن الأمير خالد بن بندر يزور الملحقية العسكرية في برلين

خلافات الانقلابيين تتفاقم.. أكبر مسؤول من حزب “المخلوع” في سجون “الحوثيين”

خلافات الانقلابيين تتفاقم.. أكبر مسؤول من حزب “المخلوع” في سجون “الحوثيين”

أصدرت مليشيات الحوثي، حكماً قضائياً عبر إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرتها يقضي بإدانة وسجن، المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة صنعاء من حزب شريكها الأساسي في الانقلاب المخلوع علي عبدالله صالح.

وقضى الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بإدانة وحبس أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء أمين جمعان، وهو المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة، ومن القيادات البارزة في حزب صالح.

ونشرت قيادات حوثية السبت وثيقة من الحكم الذي صدر العام الماضي وطالبت بتنفيذه، ضمن تصعيدها المستمر ضد قيادات حزب المخلوع صالح، وباستحداث طريقة جديدة عبر أحكام قضائية للنيل منهم وبتهم مختلفة.

ووفقا لـ”العربية”، ذكرت مصادر مقربة من أمين عام محلي في صنعاء أن إطلاق الحوثيين لهذا الحكم ومطالبتهم بتنفيذه في هذا الوقت كان بدافع الانتقام من أمين جمعان (نائب أمين العاصمة ومسؤولها الأول حالياً لعدم وجود أمين لها) بعد إلغائه مؤخراً قراراً حوثياً يقضي بإقالة مدير المنطقة التعليمية في مديرية معين، خالد الأشبط، الذي هاجم مليشيات الحوثي، ودعا إلى استمرار إضراب المعلمين المحتجين على رواتبهم المنهوبة منذ عام.

وأفادت المصادر أن ما ورد في حكم الحوثيين من اتهامات بالفساد، غير صحيحة، وهي مجرد مخالفة بالإجراءات وتم إيضاحها للمحكمة لكنها تجاهلتها، كذلك أصدرت حكماً بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ.

وجاء في الحكم أن أمين جمعان، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة وهو قيادي بارز أيضاً في حزب المؤتمر الشعبي، محمد الفضلي، قد نهبا مليون و240 ألف دولار، وذلك بإرساء مناقصة شراء 2000 جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة من المؤسسة الاقتصادية بالمبلغ السابق.

وقضى الحكم بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة لكلاً منهم.

يشار إلى أن القيادي في حزب المخلوع صالح، وأمين عام المجلس المحلي بالعاصمة صنعاء، يشغل هذا المنصب منذ إجراء آخر انتخابات للمجالس المحلية في اليمن عام 2007م، ويعمل حالياً إلى جانب منصبه قائماً بأعمال أمين العاصمة صنعاء، نظراً لشغور المنصب جراء استمرار تنازع طرفي الانقلاب على الاستحواذ عليه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>