 إقامة بطولة كأس ولي العهد في نسختها الجديدة ابتداء من الموسم المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إقامة بطولة كأس ولي العهد في نسختها الجديدة ابتداء من الموسم المقبل

إقامة بطولة كأس ولي العهد في نسختها الجديدة ابتداء من الموسم المقبل
المناطق - الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة بطولة كأس سمو ولي العهد ” كأس السوبر سابقاً ” بدءًا من الموسم الرياضي المقبل .
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن مباراة كأس سمو ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل دوري المحترفين السعودي للموسم الرياضي الجاري 2017-2018م، وفي حال تحقيق أي نادٍ للقبين خلال الموسم، ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والفريق صاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.
ويأتي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماد مشاركة الطرفين المتأهلين في هذا الموسم لنهائي بطولة كأس سمو ولي العهد في الموسم المقبل انطلاقًا من قراره المعتمد في اجتماع مجلس الإدارة في 8 محرم 1439هـ الموافق 28 سبتمبر 2017م.

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