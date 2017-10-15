زيادة رسوم تسجيل اللاعبين المحترفين السعوديين والأجانب والمدربين

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة النسبة المقررة لرخص اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين بحيث تكون 5٪ بدلًا عن 3٪، وزيادة نسبة رخص المدربين في أندية الدوري السعودي للمحترفين بواقع 10٪ بدلًا عن 5٪.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي باعتماد النسبة الجديدة باعتبارها رسوم تسجيل لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين من إجمالي العقد مع النادي، سواء عن طريق الانتقال أو الإعارة، وكذلك بالنسبة للمدربين، استنادًا إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد يوم الأربعاء 21 محرم 1439 الموافق 12 أكتوبر 2017 ، حيث تمت المصادقة على التعديلات الجديدة للقرار السابق.

ويهدف القرار إلى رفع مستوى التنظيم المالي والرقابي لدى الاتحاد السعودي، ولتقوية الضوابط الإدارية لدى الأندية بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، وقد تقرر الإعلان عن اللوائح الخاصة بهذا القرار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه سيبدأ بتطبيق النظام الجديد لرخصتي اللاعبين المحترفين والمدربين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين ابتداءً من الأول من يناير 2018.