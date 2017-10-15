“الإدارة الثقافية.. الطريق نحو المستقبل” محاضرة للإعلامي “العيد”

يُقيم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل ممثلاً باللجنة المنبريّة محاضرة بعنوان “الإدارة الثقافية.. الطريق نحو المستقبل”، للإعلامي المعروف الأستاذ عبدالعزيز بن فهد العيد، كبير المذيعين ومدير القناة الثقافية في التلفزيون السعودي سابقاً، بعد مغرب الأربعاء المقبل 28 / 1 / 1439هـ الموافق 18 / 10 / 2017م على مسرح النادي في مقرّه شمال منتزه السلام بمدينة حائل.

ووجَّه رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب الدعوة العامة لحضور هذه المحاضرة الثقافية وإثراء الفعالية بما لدى الحضور من مداخلات.

وقال عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنبرية الأستاذ علي بن عبدالله النعام: “يحرص مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل على تنظيم الفعاليات التي تخدم المجال الثقافي وتحقيقاً لأهداف النادي نحو خلق بيئة ثقافية تفاعلية منتجة، واستقطاب المبدعين، ولتحقيق ذلك يتم إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية والثقافية.

وأشار النعام للسيرة الذاتية للمحاضر ضيف النادي وهو الأستاذ عبدالعزيز بن فهد بن سعد العيد، حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1405هـ، التحق بالعمل في الإعلام منذ العام 1406هـ، حيث عمل محرراً بالأخبار لمدة خمس سنوات ومذيعاً منذ عام 1410 هـ بالقناة الأولى للتلفزيون السعودي، وتدرّج في الترقيات حتى المرتبة 48 بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقدّم نشرات الأخبار ومواجيز الأنباء على شاشة القناة الأولى لمدة اثني عشر عاماً، كما أشرف على برنامج “صباح السعودية” لمدة عام، وسبق وأن عمل مشرفاً عاماً على القناة الثقافية في هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية لأكثر من عامين، قبل أن يتقاعد مبكراُ من العمل.

ولدى الأستاذ عبدالعزيز العيد عدد من المشاركات واللجان: ممثل للتلفزيون السعودي في اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ورئيس ملتقى إعلامي الرياض، عضو بالجمعية العمومية لنادي الرياض الأدبي وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وعضو فعال في الجمعية السعودية لرعاية مرضى السرطان، شارك في عدّة مؤتمرات إعلامية وثقافية، وله العديد من المقالات بعدد من الصحف، قدّم عدد من البرامج أبرزها في مجال الرياضة “الفترة الرياضية – الدوري السعودي”، برامج تلفزيونية “أحلى الليالي – حياكم – المرسى – نقطة ضوء – مع الحدث”، كما قدّم عدداً من البرامج الإذاعية أبرزها “استراحة الخميس – أهلاً بالمستمعين – ليلة مرح”.