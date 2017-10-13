 دراسة: الجبنة تحتوي على مادة كالمخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الجبنة تحتوي على مادة كالمخدرات المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دورة طرق البحث في المكتبة الرقمية ضمن فعاليات معرض جامعة الملك خالد الـ14 للكتاب والمعلومات غداً الإثنين.. ورشة لتصميم عروض متحف عسير بأبها الخدمة المدنية: بدء التقديم على الوظائف الإدارية للنساء اليوم الأحد إعلان أسماء مستفيدي “سكني” للدفعة التاسعة دراسة على 244 شخصاً من ممارسي ظاهرة “الدرباوية” بعسير تكليف “الوهيبي” مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض هيئة الترفية تلغي حفلة “شيرين” لعدم طلب ترخيص من المنظم للفعالية حدث يعتدي على آخر بساطور ويتسبب ببتر أصبعه بالجوف برنامج شجرة لكل مبنى يمنح أربع أشجار مجانية لكل مواطن خلال عام ١٤٣٨.. جوازات مطار أبها تنهي إجراءات أكثر من ٤٦٧ ألف مسافر

دراسة: الجبنة تحتوي على مادة كالمخدرات

دراسة: الجبنة تحتوي على مادة كالمخدرات
المناطق - وكالات

كشفت دراسة بريطانية أنّ “الجبنة تحتوي على مادّة، تأثيرها شبيه بتأثير المخدّرات على الدماغ، إذ أنّها تجعل الفرد مدمناً على الجبنة أو على بعض المأكولات التي تحتويها”.

وأظهرت الدراسة التي أنجزها علماء بريطانيون على 120 طالباً أنّ “الجبنة تحتوي على مادة الكازين، الموجودة في مختلف منتوجات الألبان، والتي تسبّب نوعاً من الادمان”.

ونقل موقع “سكاي نيوز” عن صحيفة “اندبندنت” أنّ الدراسة أعلنت أنّ تناول الجبنة قبل النوم يُساهم في رؤية أحلام سعيدة، بعكس ما كان يُشاع سابقاً حول أنّ الجبنة هي مصدر للكوابيس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>