دراسة: الجبنة تحتوي على مادة كالمخدرات

كشفت دراسة بريطانية أنّ “الجبنة تحتوي على مادّة، تأثيرها شبيه بتأثير المخدّرات على الدماغ، إذ أنّها تجعل الفرد مدمناً على الجبنة أو على بعض المأكولات التي تحتويها”.

وأظهرت الدراسة التي أنجزها علماء بريطانيون على 120 طالباً أنّ “الجبنة تحتوي على مادة الكازين، الموجودة في مختلف منتوجات الألبان، والتي تسبّب نوعاً من الادمان”.

ونقل موقع “سكاي نيوز” عن صحيفة “اندبندنت” أنّ الدراسة أعلنت أنّ تناول الجبنة قبل النوم يُساهم في رؤية أحلام سعيدة، بعكس ما كان يُشاع سابقاً حول أنّ الجبنة هي مصدر للكوابيس.