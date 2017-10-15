 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على جنوب المملكة و سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير قد تتخللها سحب رعدية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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