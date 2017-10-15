طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على جنوب المملكة و سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان و عسير قد تتخللها سحب رعدية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .