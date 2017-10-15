 4 نصائح لالتقاط فيديوهات مميزة بواسطة الدرون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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4 نصائح لالتقاط فيديوهات مميزة بواسطة الدرون

4 نصائح لالتقاط فيديوهات مميزة بواسطة الدرون
المناطق _الرياض

أصبحت الطائرات الصغيرة بدون طيار “الدرون” من الأدوات المفضلة لدى الكثيرين لالتقاط صور ومقاطع فيديو جذابة ومثيرة للاهتمام.

وإن كنت من المهتمين بتصوير الفيديو بواسطة الدرون، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تمنحها بعض الاهتمام للحصول على فيديوهات خاطفة للأبصار.

إليك 4 نصائح لالتقاط فيديوهات مميزة بواسطة الدرون

التقط الفيديو في النهار الحصول على مقاطع فيديو جوية أثناء الليل بواسطة الدرون قد تكون تحدياً كبيراً ومليئاً بالمصاعب، خصوصاً لأولئك الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في التصوير الجوي.

لذلك يُفضل التقاط الفيديو أثناء النهار عند وجود ضوء الشمس الساطع، وذلك للحصول على مقاطع جذابة ومشرقة، ولكن لا تنسى أن هذا يعني التقاط الفيديو من زوايا محددة، بحيث تتجنب التصوير تحت أشعة الشمس مباشرة.

اعتمد على ارتفاعات مختلفة

التحليق بواسطة الدرون عند التقاط الفيديو إلى ارتفاعات كبيرة لا يعني أنك ستحصل على نتائج جيدة دائماً.

فاختيار الارتفاع الملائم في كل مرة، والتصوير عند ارتفاعات مختلفة لنفس اللقطة يضمن لك المزيد من الجاذبية للفيديو.

فمثلاً عند تحليق الدرون فوق منطقة مليئة بالمباني يفضل الاقتراب قليلاً منها لالتقاط فيديوهات جذابة، بدلاً من التقاطها من ارتفاعات عالية جداً.

تحقق من الأفق

في الكثير من الأحيان، سيكون من الصعب التقاط فيديو للأفق بطريقة مثالية، لذلك بعد انتهاء التصوير لو لاحظت أن اللقطات لم تظهر بصورة أفقية تماماً فيمكنك إجراء معالجة لها بواسطة أحد البرامج المتخصصة قبل نشرها ومشاركتها على الإنترنت.

تجنب الحركات المفاجئة

بعكس بعض المشاكل التي يُمكن معالجتها بعض الانتهاء من التصوير، فإنه لا يوجد طريقة مثالية لحل مشكلة التحركات المفاجئة وعدم استقرار الفيديو.

وتتوفر اليوم العديد من الطائرات بدون طيار القادرة على تقديم مستوى مميز لاستقرار الفيديو، لكن مع ذلك يجب عليك تجنب القيام بأي حركات مفاجئة أثناء التصوير وذلك للحصول على لقطات أكثر سلاسة وجاذبية وخالية من الاهتزاز.

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