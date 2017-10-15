الذهب يصعد.. والدولار يستقر بعد هبوط

تماسك الدولار دون تغير يذكر أمام سلة عملات الجمعة متخلصا من الضعف الذي ألم به في وقت سابق بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بأقل من المتوقع في سبتمبر، ما يشير إلى ضعف في التضخم قد يجعل الحذر يتسلل إلى مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين قفز 0.5 في المئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.4 في المئة في أغسطس. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.6 في المئة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.02 في المئة إلى 93.072 الجمعة، وانخفض المؤشر بنحو 0.75 في المئة خلال الأسبوع في أسوأ أداء خلال خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الجمعة الماضي، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد ينهي اتفاق 2015 النووي مع إيران وبعدما قوضت بيانات التضخم الأميركية مبررات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 في المئة الجمعة إلى 1303.5 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 1302.40 دولار للأوقية. (نيويورك، لندن – رويترز)