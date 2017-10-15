 الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل

الأمن العام: قادرون على التوصل لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل
المناطق _ الرياض

حذر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء منير الجبرين من الاستهانة بارتكاب الجرائم المعلوماتية في وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن وسائل وأجهزة الضبط الجنائي قادرة على الوصول الى مرتكبيها، وتوفير اجراءات الاستدلال بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال إن البلاغات عبر تطبيق كلنا أمن العام الفائت بلغت 495.626 بلاغاً، توزعت بين 458.229 بلاغاً من مواطنين، و37.397 بلاغاً من المقيمين، بمتوسط بلاغات 33.890 بلاغاً في الشهر.

وأكد أن المستخدمين المواطنين للتطبيق بلغوا 668.135 مستخدماً سعودياً، فيما يبلغ غير السعوديين 81.827 مستخدماً مقيماً، ليكون مجموع المستخدمين 749.962 مستخدماً بالإجمال.

وبلغ متوسط المستخدمين الجدد 17.519 مستخدماً جديداً، فيما كانت أكثر المناطق المستقبلة للبلاغات المرورية والأمنية هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية. حسب “الحياة”.

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