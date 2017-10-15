 العمل :لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي يجب توفر 10 شروط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العمل :لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي يجب توفر 10 شروط

العمل :لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي يجب توفر 10 شروط
المناطق _ الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إمكانية قبول المرأة الأجنبية المهجورة والمتزوجة من سعودي، في الضمان الاجتماعي حال توفرت 10 شروط.

وأوضحت الوزارة أن الشروط العشرة تتضمن أن يكون الزواج قد تم بطريقة رسمية، وأن تكون الزوجة مقيمة بصفة دائمة بالمملكة، وأن تكون إقامتها سارية المفعول، إضافة إلى عدم وجود مصدر كافٍ لديها للعيش، مع ضرورة أن يكون العائل قد هجر أسرته في فترة 3 أشهر فأكثر.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن أيضاً ألا تكون المرأة على رأس العمل، وألا يتجاوز راتبها التقاعدي الحد المانع من الصرف، وعدم وجود سجلات أو رخص تجارية أو عمالة مهنية على كفالتها، وألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديها عن اثنين، وإجراء دراسة ميدانية للتأكد من تلك الشروط.

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